Фото
6

Оборона «Бруклина» – с отрывом худшая в НБА на старте сезона-2025/26

«Бруклин» имеет худший оборонительный рейтинг в НБА.

«Бруклин» демонстрирует катастрофическую игру в защите на старте сезона-2025/26. Команда пропускает 126,8 очков на 100 владений – это худший показатель в НБА.

«Нетс» значительно отстают от всех остальных клубов лиги по показателям защиты. Для сравнения, рядом внизу оборонительного рейтинга расположились «Вашингтон» (121,5) и «Сакраменто» (120,9).

Лидер рейтинга обороны «Оклахома» пропускает всего 104,6 очка за те же 100 владений.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница аналитика Лева Акабаса в соцсети X
logoБруклин
logoСакраменто
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дёмин провел самый результативный матч в НБА – 16 очков с «Торонто». Букмекеры дают 50% на 20+ баллов россиянина в любой игре до конца года
вчера, 08:37
Егор Дёмин: «Все приходит с наработкой. Надо привыкнуть к этому уровню»
вчера, 07:50
Жорди Фернандес: «У Дёмина светлое будущее в НБА. Очень рад тому, что он показывает, и его агрессивности»
вчера, 07:42
Главные новости
«В НБА все больше, сильнее и быстрее». Егор Дёмин сравнил игру в пик-н-ролл в НБА и студенческом баскетболе
вчера, 22:05
«Я и в детальном разборе игры тебя унижу». Дрэймонд Грин ответил на критику обозревателя Кевина О’Коннора
вчера, 21:49
Евролига. 30 очков Тайлера Дорси позволили «Олимпиакосу» разгромить «Жальгирис», «Бавария» уступила «Барселоне» в напряженной концовке
вчера, 21:29
Егор Дёмин: «Моя главная задача – чаще проникать в краску»
вчера, 21:09
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Оклахомой», «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 21:01
Владелец «Далласа» потребовал медицинские доказательства безопасности возвращения Энтони Дэвиса
вчера, 20:40
Брэдли Бил пропустит остаток сезона из-за перелома бедра
вчера, 20:19
Яннис Адетокумбо пропустит матч с «Шарлотт»
вчера, 19:26
Нико Харрисон призывал Энтони Дэвиса вернуться на площадку, игнорируя риск разрыва «ахилла»
вчера, 18:54
Леброн Джеймс примет участие в тренировке «5 на 5» в фарм-клубе «Лейкерс»
вчера, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Тюрк Телекомом» в гостях разгромил «Литкабелис» и другие результаты
вчера, 21:15
Чемпионат Италии. «Триест» справился с «Дертоной»
вчера, 20:52
Александер Секулич после победы над МБА-МАИ: «Теперь у нас есть время перезагрузиться, успокоиться, найти командную идентичность»
вчера, 20:06
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Необходимо продолжать работать и найти психологическую стойкость, чтобы выбраться из этой полосы»
вчера, 19:13
Джабари Паркер пропустит игру с «Виллербаном» из-за утраты в семье
вчера, 13:18
Джей Джей Редик выставил на продажу свой пентхаус в Бруклине за 6,2 миллиона
вчера, 11:40Фото
Форвард Джей Ти Тор присоединился к «Реджо-Эмилии»
вчера, 09:55Фото
Кеннет Фарид оформил дабл-дабл (17+10) в первом матче за «Панатинаикос»
вчера, 09:45
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом
11 ноября, 21:31
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
11 ноября, 20:52