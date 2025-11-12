Оборона «Бруклина» – с отрывом худшая в НБА на старте сезона-2025/26
«Бруклин» имеет худший оборонительный рейтинг в НБА.
«Бруклин» демонстрирует катастрофическую игру в защите на старте сезона-2025/26. Команда пропускает 126,8 очков на 100 владений – это худший показатель в НБА.
«Нетс» значительно отстают от всех остальных клубов лиги по показателям защиты. Для сравнения, рядом внизу оборонительного рейтинга расположились «Вашингтон» (121,5) и «Сакраменто» (120,9).
Лидер рейтинга обороны «Оклахома» пропускает всего 104,6 очка за те же 100 владений.
