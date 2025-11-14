Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»

Джейлен Брансон повредил голеностоп и пропустит матч с «Хит».

Звезда «Нью-Йорка » Джейлен Брансон получил растяжение правого голеностопа первой степени в матче против «Орландо» и будет ежедневно проходить оценку состояния в ближайшее время.

Согласно отчету о травмах, Брансон не сыграет в предстоящем матче против «Майами».

Звездный защитник получил травму при проходе к кольцу за две минуты до конца игры, в которой «Никс» на своей площадке уступили «Орландо» (107:124). На момент травмы Брансона «Никс» проигрывали со счетом 99:115. До получения повреждения защитник успел набрать 31 очко и отдать 6 результативных передач.

После матча Брансон не общался с репортерами, но его видели покидающим «Мэдисон-Сквер-Гарден» в защитном ботинке и с костылями.

Эта травма пришлась на тот же голеностоп, который Брансон растянул в прошлом сезоне, из-за чего баскетболист пропустил 15 игр.