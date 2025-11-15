  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Патрик Беверли задержан по обвинению в нападении. Предположительно, экс-игрок НБА душил сестру, которую застал с мужчиной
Патрик Беверли задержан по обвинению в нападении. Предположительно, экс-игрок НБА душил сестру, которую застал с мужчиной

Патрика Беверли арестовали за нападение.

Полиция в пятницу арестовала бывшего игрока НБА Патрика Беверли по обвинению в нападении третьей степени.

37-летний Беверли был задержан в округе Форт-Бенд в районе Хьюстона. Ему предъявлено обвинение в нападении на члена семьи, которое препятствовало дыханию или кровообращению.

Беверли внес залог в размере 40 000 долларов, что позволит ему выйти на свободу.

«У Патрика Беверли нет судимостей. Он очень заботится о своей младшей сестре – молодой девушке, несовершеннолетней. Учитывая, что, когда он неожиданно обнаружил ее в доме с 18-летним мужчиной посреди ночи, он, как и любой брат, был обеспокоен. Однако мы не считаем, что последующие события происходили именно так, как их описывают, и с нетерпением ждем возможности рассмотреть этот вопрос в суде», – заявила адвокат Беверли Летиция Киньонес-Холлинс.

Беверли провел 12 сезонов в НБА, последний раз он играл за «Бакс» в 2024 году.

Источник: Sports Illustrated
