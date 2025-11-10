Легендарный тренер и игрок НБА Ленни Уилкенс умер в возрасте 88 лет

Ушел из жизни прославленный тренер и игрок НБА Ленни Уилкенс.

Ленни Уилкенс – член Зала славы как игрок и тренер, скончался в воскресенье в возрасте 88 лет.

За 15 лет игровой карьеры Уилкенс девять раз участвовал в Матче всех звезд НБА и дважды лидировал в лиге по количеству результативных передач. Ленни на протяжении четырех сезонов был играющим тренером – три с «Суперсоникс» и один с «Блэйзерс» – прежде чем полностью посвятить себя тренерской работе. Он привел «Соникс» к титулу чемпионов НБА в 1979 году и был признан тренером года в 1994-м.

Уилкенс одержал 1332 победы – третье место в истории – возглавляя «Соникс», «Блэйзерс», «Кавальерс», «Хоукс», «Рэпторс» и «Никс», прежде чем завершить карьеру в 2005 году. На его счету 2 487 матчей – рекорд НБА. Он также завоевал олимпийское золото в качестве тренера сборной США в 1996 году.

Уилкенс – один из пяти человек, включенных в Зал славы баскетбола имени Нейсмита и как игрок, и как тренер (вместе с Джоном Вуденом, Биллом Шарманом, Томом Хайнсоном и Биллом Расселом).