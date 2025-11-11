Фото
Энтони Дэвис был замечен на тренировке «Мэверикс» с лишним весом

Энтони Дэвиса заметили обрюзгшим .

Звездный форвард «Далласа» Энтони Дэвис был замечен на тренировке с лишним весом.

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд на старте нового сезона отмечал, что Дэвису понадобится время, чтобы набрать форму. Проведя 5 матчей, экс-игрок «Лейкерс» выбыл из строя с повреждением голени.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Brick Center
