Энтони Дэвис был замечен на тренировке «Мэверикс» с лишним весом

Энтони Дэвиса заметили обрюзгшим .

Звездный форвард «Далласа » Энтони Дэвис был замечен на тренировке с лишним весом.

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд на старте нового сезона отмечал, что Дэвису понадобится время, чтобы набрать форму. Проведя 5 матчей, экс-игрок «Лейкерс» выбыл из строя с повреждением голени.