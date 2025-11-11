Майкл Рэй Ричардсон, четырехкратный участник Матча всех звезд НБА, скончался в возрасте 70 лет

Умер Майкл Рэй Ричардсон – четырехкратный участник Матча всех звезд НБА.

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Майкл Рэй Ричардсон скончался во вторник в Лоутоне, штат Оклахома, в возрасте 70 лет. По словам его адвоката и друга Джона Зелбста, это произошло вскоре после того, как у него диагностировали рак предстательной железы.

Ричардсон был выбран «Нью-Йорком » под 4-м номером на драфте НБА 1978 года клубом. Он провел восемь сезонов в НБА, играя за «Никс», «Уорриорз» и «Нетс», четыре раза становился участником Матча всех звезд, дважды входил в первую сборную лучших защитников НБА и трижды возглавлял лигу по перехватам. В 1985 году он получил награду «Возвращение года».

В 1986 году Ричардсон был дисквалифицирован НБА за нарушение антидопинговой политики в третий раз. После ухода из лиги он короткое время играл в Континентальной баскетбольной ассоциации, а затем продолжил успешную карьеру в Италии и Франции, где и завершил ее в 2002 году.