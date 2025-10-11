4

Зарплата Кристиана Брауна по новому контракту ожидается в районе 25 млн долларов за сезон

Браун, вероятно, получит выгодное продление.

По информации инсайдера Джейка Фишера, ожидается, что Кристиан Браун заключит с «Денвером» контракт на сумму не менее 25 миллионов долларов за сезон.

24-летний защитник должен договориться о продлении до 20 октября, в противном случае в 2026 году он станет ограниченно свободным агентом.

В 79 играх прошлого сезона Браун в среднем набирал 15,4 очка, 5,2 подбора и 2,6 передачи за 33,9 минуты. Он улучшил свой процент реализации трехочковых бросков с 22,2% до 29,6%.

В межсезонье «Наггетс» освободили значительную часть зарплатной ведомости, обменяв Майкла Портера-младшего в «Бруклин» на Кэма Джонсона.

Также отмечается, что, скорее всего, «Денвер» не станет подписывать продление с Пейтоном Уотсоном.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoКристиан Браун
logoПейтон Уотсон
logoДенвер
logoНБА
