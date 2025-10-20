«Денвер» и Кристиан Браун близки к продлению контракта (Майкл Скотто)

24-летний форвард намерен остаться в «Наггетс».

По информации инсайдера Майкла Скотто, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров о продлении контракта и с осторожным оптимизмом рассчитывают заключить соглашение до дедлайна (21 октября 01.00 по московскому времени).

Обсуждения между агентом Брауна и руководством «Наггетс» сосредоточены на пятилетнем контракте стоимостью от 115 до 125 миллионов долларов.

В сезоне-2024/25 24-летний Браун зарекомендовал себя как один из ключевых игроков «Денвера ». Он вышел в старте в 77 из своих 79 матчей, набирая в среднем 15,4 очка, 5,2 подбора и 2,6 передачи при 39,7% реализации трехочковых.