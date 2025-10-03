Басист RHCP Фли об обмене Дончича: «Услышал об этом от Бена Стиллера. Я послал его подальше, потом посмотрел новости в телефоне и свалился на пол»
Басист Red Hot Chili Peppers Фли вспомнил о том, как узнал об обмене Дончича .
«Когда все случилось, я был дома у своего менеджера. Там еще был Бен Стиллер. Он большой поклонник «Никс». И вот он подходит и говорит: «Вы заполучили Луку». И я такой: «Че?»
Я такой: «Иди ты куда подальше». А он весь такой на полном серьезе. Достаю телефон, все вижу, и просто валюсь на пол.
Мне нравится Энтони Дэвис, но это был хороший обмен, очень хороший. Эй Ди прекрасен, ничего против него не имею. Но заполучить Луку в этом возрасте, такого вот игрока. Это что-то нереальное», – считает легендарный музыкант.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Young Man and The Three
