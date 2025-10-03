  • Спортс
Басист RHCP Фли об обмене Дончича: «Услышал об этом от Бена Стиллера. Я послал его подальше, потом посмотрел новости в телефоне и свалился на пол»

Басист Red Hot Chili Peppers Фли вспомнил о том, как узнал об обмене Дончича .

«Когда все случилось, я был дома у своего менеджера. Там еще был Бен Стиллер. Он большой поклонник «Никс». И вот он подходит и говорит: «Вы заполучили Луку». И я такой: «Че?»

Я такой: «Иди ты куда подальше». А он весь такой на полном серьезе. Достаю телефон, все вижу, и просто валюсь на пол.

Мне нравится Энтони Дэвис, но это был хороший обмен, очень хороший. Эй Ди прекрасен, ничего против него не имею. Но заполучить Луку в этом возрасте, такого вот игрока. Это что-то нереальное», – считает легендарный музыкант.

Кто лучший американский игрок в НБА?1718 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Young Man and The Three
logoЭнтони Дэвис
logoЛука Дончич
logoНБА
logoЛейкерс
logoДаллас
