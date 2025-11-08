Брэдли Бил заявил, что «Финикс» не давал ему быть «тем самым парнем»: «Когда два тренера хотят, чтобы ты ставил заслоны, то ты уже не Брэд Бил»

Бил считает, что «Санс» ограничивали его потенциал ведущего игрока.

Защитник «Клипперс» Брэдли Бил заявил, что в «Финиксе », за который он выступал прошлые 2 сезона, от него требовали быть тем игроком, которым он не является.

«Если вы позволяете мне быть тем самым парнем, я им буду. Но когда у вас два тренера, которые хотят, чтобы ты ставил заслоны и играл в «данкер-споте» под кольцом, ты уже не Брэд Бил . Ты кто-то другой... Когда я в последний раз бросал 14 раз за «Санс»?» – сказал Бил после вчерашнего матча «Клипперс» – «Финикс», в котором защитник «Лос-Анджелеса» исполнил 14 попыток с игры.

Из этих 14 бросков только 2 достигли цели. Защитник набрал 5 очков за 20 минут на паркете, а «Клипперс » проиграли третий матч подряд (102:115).