Чемпионат Греции. «Перистери» сыграет с АЕКом, «Арис» встретится с ПАОКом и другие матчи
Сегодня, 1 ноября, в рамках чемпионата Греции пройдут четыре матча.
«Перистери» примет АЕК, «Арис» сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: АЕК – 4-0, Олимпиакос – 4-0, Панатинаикос – 3-1, ПАОК – 3-1, Перистери – 2-1, Кардицас – 2-1, Миконос – 1-2, Марусси – 1-2, Промитеас – 1-3, Ираклис – 1-3, Колоссос – 1-3, Арис – 1-3, Паниониос – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
