Даг Кристи о будущем «Сакраменто»: «Мы обязательно добьемся результата. Обращаюсь к настоящим болельщикам – пристегнитесь покрепче»

Главный тренер «Кингз» пообещал исправить игру команды после сложного старта.

Главный тренер «Сакраменто» Даг Кристи выступил с эмоциональной речью на фоне неудачного старта сезона (3‑8).

«Изменения даются нелегко. Это сложно. Но поймите, и мы это понимаем сами, цель еще не достигнута. Но мы собираемся работать над этим изо всех сил и обязательно добьемся результата. Путь будет непростым – ведь любые изменения всегда такие. Но пристегнитесь. Обращаюсь к настоящим болельщикам – пристегнитесь покрепче.

Когда я вижу ненависть, хейтеров, фейковых болельщиков – все вы, парни, сохраняйте эту энергию. Это хорошо. Сохраняйте ее. Вы сами знаете, кто вы такие. Пока вы занимаетесь этим, мы работаем. Пока вы отвлекаетесь на это, мы растем. И в итоге мы придем. «Шоу Кингз» гордость Сакраменто – помните об этом. Мы сделаем все правильно», – заявил Кристи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
