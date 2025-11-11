«Сакраменто» готовится к полномасштабной перестройке (Дэйв Кармайкл)
В «Сакраменто» намерены начать полноценную перестройку состава.
«Сакраменто» готовится начать полномасштабную перестройку состава, которая будет включать в себя попытки обмена ведущих игроков команды в течение сезона. Об этом сообщает обозреватель «Кингз» Дэйв Кармайкл.
Руководство клуба намерено оценить рыночную стоимость Зака Лавина, Домантаса Сабониса, Демара Дерозана и других ключевых игроков. Это решение означает резкий разворот в стратегии «Сакраменто», которая до недавнего времени была нацелена на борьбу за результат.
Смена курса вызвана слабым стартом «Кингз», которые с результатом 3-7 занимают 13-е место в Западной конференции.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости