20

«Сакраменто» готовится к полномасштабной перестройке (Дэйв Кармайкл)

В «Сакраменто» намерены начать полноценную перестройку состава.

«Сакраменто» готовится начать полномасштабную перестройку состава, которая будет включать в себя попытки обмена ведущих игроков команды в течение сезона. Об этом сообщает обозреватель «Кингз» Дэйв Кармайкл.

Руководство клуба намерено оценить рыночную стоимость Зака Лавина, Домантаса Сабониса, Демара Дерозана и других ключевых игроков. Это решение означает резкий разворот в стратегии «Сакраменто», которая до недавнего времени была нацелена на борьбу за результат.

Смена курса вызвана слабым стартом «Кингз», которые с результатом 3-7 занимают 13-е место в Западной конференции.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
logoСакраменто
logoДомантас Сабонис
logoДемар Дерозан
logoЗак Лавин
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зак Лавин о старте сезона «Сакраменто»: «Ситуация, конечно, разочаровывает»
вчера, 17:44
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Денвер» сохраняют лидерство, «Детройт» поднялся в Топ-10
вчера, 16:30
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
7 ноября, 18:08
Главные новости
Евролига. Рывок 22:0 не спас «Монако» от поражения «Партизану», «Париж» проиграл «Панатинаикосу» и другие результаты
сегодня, 21:41
НБА. «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
сегодня, 21:20
Алекс Карузо: «Угроза броска Стефа Карри – одно из величайших орудий нашего поколения»
сегодня, 21:14
В «Орландо» нарастает напряжение между Паоло Банкеро и Джамалом Мозли
сегодня, 20:48
Эл Хорфорд пропустит матч с «Оклахомой»
сегодня, 20:15
В «Клипперс» есть опасения, что Брэдли Бил выбыл на продолжительное время из-за травмы бедра
сегодня, 19:56
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Бостоном» из-за боли в правом колене
сегодня, 19:31
Эргин Атаман назвал свой вариант стартовой пятерки «сборной Мира» на Матч всех звезд НБА-2026
сегодня, 18:24
Единая лига ВТБ. 30 очков Маркуса Бингэма помогли УНИКСу разгромить «Самару»
сегодня, 17:52
«Даллас» официально объявил об увольнении Нико Харрисона
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом
сегодня, 21:31
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
сегодня, 20:52
Winline Basket Cup. «Уралмаш» обыграл «Игокеа» в овертайме
сегодня, 20:25
Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»
сегодня, 19:20
Сербский скаут Марин Седлачек: «Я ожидал, что Зоран Лукич примет предложение более статусного клуба, чем «Ираклис»
сегодня, 19:05
Майк Мур перейдет в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)
сегодня, 17:29
Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»
сегодня, 15:49
Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»
сегодня, 15:02
Зак Ледэй пропустит матчи с «Виллербаном» и «Олимпиакосом»
сегодня, 14:03
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:20