«Сакраменто» готовится к полномасштабной перестройке (Дэйв Кармайкл)

В «Сакраменто» намерены начать полноценную перестройку состава.

«Сакраменто » готовится начать полномасштабную перестройку состава, которая будет включать в себя попытки обмена ведущих игроков команды в течение сезона. Об этом сообщает обозреватель «Кингз» Дэйв Кармайкл.

Руководство клуба намерено оценить рыночную стоимость Зака Лавина , Домантаса Сабониса , Демара Дерозана и других ключевых игроков. Это решение означает резкий разворот в стратегии «Сакраменто », которая до недавнего времени была нацелена на борьбу за результат.

Смена курса вызвана слабым стартом «Кингз», которые с результатом 3-7 занимают 13-е место в Западной конференции.