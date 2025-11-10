Хавьер Паскуаль на переговорах с «Барселоной» запросил усиление состава двумя игроками (Маттео Андреани)

В «Барселоне» продолжаются переговоры о назначении нового главного тренера.

В «Барселоне» активно ищут нового тренера после вчерашнего увольнения Жоана Пеньярройи . Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, сегодня состоялась встреча между руководством клуба и кандидатом на вакантный пост Хавьером Паскуалем.

В ходе переговоров Паскуаль обозначил условие своего назначения, запросив у руководства усиление состава двумя новыми игроками. Переговоры сторон продолжаются.

Параллельно с поиском тренера клуб изучает и варианты для усиления команды. Как стало известно Андреани, «Барселона » рассматривает возможность возвращения опытного форварда Джабари Паркера .