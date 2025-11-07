  • Спортс
  • Джа Морэнт заявил Туомасу Иисало, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма игроков «Мемфиса»
Джа Морэнт заявил Туомасу Иисало, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма игроков «Мемфиса»

Прояснились детали противостояния в «Мемфисе».

Конфликт главного тренера «Гриззлис» Туомаса Иисало и разыгрывающего Джа Морэнта выплеснулся в публичное пространство в игре против «Лейкерс».

Постоянная ротация игроков на площадке давно раздражала Морэнта. В перерыве матча при «+14» Иисало потребовал от него быть более активным и вести за собой команду.

Претензии тренера не понравились защитнику, который перестал выкладываться во второй половине игры, «Мемфис» уступил в матче (112:117).

После поражения тренер выделил Морэнта, обвинив его в отсутствии старания и лидерских качеств. В ответ защитник заявил, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма у коллектива. Другие баскетболисты, по сообщению источника, поддержали позицию Морэнта после окончания конфликта.

Столкновение тренера с игроком закончилось одноматчевым отстранением последнего.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoДжа Морэнт
logoМемфис
Туомас Иисало
logoНБА
происшествия
