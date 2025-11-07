Джа Морэнт заявил Туомасу Иисало, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма игроков «Мемфиса»

Прояснились детали противостояния в «Мемфисе».

Конфликт главного тренера «Гриззлис» Туомаса Иисало и разыгрывающего Джа Морэнта выплеснулся в публичное пространство в игре против «Лейкерс».

Постоянная ротация игроков на площадке давно раздражала Морэнта. В перерыве матча при «+14» Иисало потребовал от него быть более активным и вести за собой команду.

Претензии тренера не понравились защитнику, который перестал выкладываться во второй половине игры, «Мемфис » уступил в матче (112:117).

После поражения тренер выделил Морэнта, обвинив его в отсутствии старания и лидерских качеств. В ответ защитник заявил, что постоянные замены являются причиной отсутствия энтузиазма у коллектива. Другие баскетболисты, по сообщению источника, поддержали позицию Морэнта после окончания конфликта.

Столкновение тренера с игроком закончилось одноматчевым отстранением последнего.