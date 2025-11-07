  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Европейский баскетбольный менеджер: «Джа Морэнт должен отлично подходить системе Туомаса Иисало, тренер был очень воодушевлен, когда получил эту работу»
2

Европейский баскетбольный менеджер: «Джа Морэнт должен отлично подходить системе Туомаса Иисало, тренер был очень воодушевлен, когда получил эту работу»

Ситуация в «Гриззлис» оказалась неожиданной для многих.

Конфликт звездного разыгрывающего Джа Морэнта и главного тренера Туомаса Иисало привел к 1-матчевой дисквалификации игрока и слухах о возможных обменах.

«Система Иисало строится вокруг элитного защитника, который может проходить в краску. Дальнейшая стратегия отталкивается от этого. Морэнт должен отлично подходить этой системе, Иисало был очень воодушевлен, когда получил эту работу.

Он внедряет свою систему, но она не дает ожидаемых им результатов», – поделился европейский менеджер, знакомый с финским тренером.

«Должен признать, это был дерзкий шаг от тренера. У новичка в НБА не так много вариантов при столкновении со звездой. Он выбрал противостояние, и организация его поддержала», – прокомментировал ситуацию генменеджер из Западной конференции.

«Морэнт продает кроссовки, билеты и хочет играть в Мемфисе, в отличие от других. Ситуация с ним очень неоднозначная», – заключил ассистент из тренерского штаба клуба Западной конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoДжа Морэнт
logoМемфис
Туомас Иисало
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс: «Не знаю, какая сейчас ценность на рынке обменов у Джа Морэнта. Тайлера Хирро должно быть достаточно»
сегодня, 14:59
Кэм Ньютон: «Больше всего меня беспокоит то, что Джа Морэнт может оказаться в большом городе. Он умудряется попадать в неприятности в Мемфисе!»
сегодня, 13:45
«Мемфис» не планирует обменивать Джа Морэнта «на данном этапе»
сегодня, 09:13
Главные новости
Единая лига ВТБ. 25 очков Невельса помогли «Уралмашу» обыграть «Бетсити Парму» в гостях
10 минут назад
Александр Гудумак выбыл минимум до конца 2025 года после операции на колене
59 минут назад
«Нет смысла менять Зайона Уильямсона по нижней стоимости». В НБА разные мнения о будущем форварда «Нового Орлеана»
сегодня, 15:30
«Реал» планирует потратить 55 миллионов евро на баскетбольную команду и ожидает потерь в 38,4 миллиона
сегодня, 15:15
Билл Симмонс: «Не знаю, какая сейчас ценность на рынке обменов у Джа Морэнта. Тайлера Хирро должно быть достаточно»
сегодня, 14:59
«Октябрь 2027». Джордж Айвазоглу четко обозначил время запуска европейской лиги от НБА и назвал 12 городов-участников
сегодня, 14:42
Спенсер Динуидди о переходе в «Баварию»: «Евролига очень конкурентна. Высокоуровневый баскетбол, которым можно наслаждаться в погоне за мечтой»
сегодня, 14:15
Тони Паркер стал главным тренером юниорской сборной Франции U17
сегодня, 14:05
«Даллас» демонстрирует худший атакующий рейтинг (103,2) со времен «Оклахомы»-2020/21
сегодня, 13:59
Кэм Ньютон: «Больше всего меня беспокоит то, что Джа Морэнт может оказаться в большом городе. Он умудряется попадать в неприятности в Мемфисе!»
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается
41 минуту назад
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
сегодня, 14:45Фото
Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына
сегодня, 14:30
«Милуоки» отправил Алекса Адетокумбо в G-лигу
сегодня, 13:30
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
сегодня, 12:25
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40