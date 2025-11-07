Европейский баскетбольный менеджер: «Джа Морэнт должен отлично подходить системе Туомаса Иисало, тренер был очень воодушевлен, когда получил эту работу»

Ситуация в «Гриззлис» оказалась неожиданной для многих.

Конфликт звездного разыгрывающего Джа Морэнта и главного тренера Туомаса Иисало привел к 1-матчевой дисквалификации игрока и слухах о возможных обменах.

«Система Иисало строится вокруг элитного защитника, который может проходить в краску. Дальнейшая стратегия отталкивается от этого. Морэнт должен отлично подходить этой системе, Иисало был очень воодушевлен, когда получил эту работу.

Он внедряет свою систему, но она не дает ожидаемых им результатов», – поделился европейский менеджер, знакомый с финским тренером.

«Должен признать, это был дерзкий шаг от тренера. У новичка в НБА не так много вариантов при столкновении со звездой. Он выбрал противостояние, и организация его поддержала», – прокомментировал ситуацию генменеджер из Западной конференции.

«Морэнт продает кроссовки, билеты и хочет играть в Мемфисе , в отличие от других. Ситуация с ним очень неоднозначная», – заключил ассистент из тренерского штаба клуба Западной конференции.