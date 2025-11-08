1

Эдди Джонсон: «Тренерский стиль Туомаса Иисало отправит его работать обратно в Европу»

Джонсон считает неверным подход главного тренера «Мемфиса».

«Лучший шестой»-1989 Эдди Джонсон считает, что главному тренеру «Мемфиса» Туомасу Иисало следует изменить свой стиль.

«Я играл в Европе, и такой тренерский стиль отправит его работать обратно на турниры ФИБА. Во-первых, у тебя должны быть отличные отношения со своим звездным игроком, а во-вторых, замены как в хоккее не работают. Иисало – тренер-робот. Позволь игроку самому сказать тебе, если он устал!» – написал Джонсон.

Ранее стали известны детали конфликта, возникшего между Джа Морэнтом и Иисало из-за частых замен.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Эдди Джонсона
