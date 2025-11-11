Харден смазал спасительный 3-очковый на первых секундах ключевого владения. У «Клипперс» пятое поражение подряд

«Клипперс» потерпели очередное поражение.

У «Клипперс » в понедельник продолжилась неудачная серия. Домашнее поражение от «Хоукс» (102:105) стало пятым подряд.

Калифорнийцы вели 17 очков во второй четверти, но не удержали перевес. В составе «Атланты» Вит Крейчи набрал рекордные в карьере 28 очков со скамейки.

В концовке Джеймс Харден имел шанс сравнять счет, но его неподготовленный бросок за 15 секунд до сирены при «-3» оказался неточным. Защитник при этом оформил трипл-дабл – 35 очков, 10 подборов и 11 передач.

Выступающие без травмированного Кавая Ленарда «Клипперс» идут третьими с конца на Западе с результатом 3-7.