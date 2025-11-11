3

Лука Дончич: «Я могу забивать сверху. Просто не хочу делать это постоянно»

Звезда «Лейкерс» прокомментировала свой стиль игры после победы над «Шарлотт».

Лука Дончич набрал 38 очков, помог «Лейкерс» обыграть «Шарлотт» со счетом 121:111 и в интервью после матча прокомментировал редкий для него бросок сверху.

«Я могу забивать сверху. Просто не хочу делать это постоянно. Иногда я сознательно выбираю другой вариант.

Всегда здорово начинать сезон удачно. У нас были потери. Я пропускал игры, Брон [Леброн Джеймс] еще не дебютировал. Думаю, у этой команды большой потенциал.

В первой четверти «Хорнетс» реализовали восемь трехочковых. Нам просто нужно было играть жестче. Мы стали активнее двигаться, все пять игроков, и все наладилось», – сказал Дончич.

26-летний разыгрывающий также прокомментировал возвращение Остина Ривза после травмы: «Я подталкивал его к возвращению. Остин очень нужен нам на площадке. Он великолепный игрок, и я рад, что он вернулся».

Источник: послематчевая пресс-конференция Луки Дончича
