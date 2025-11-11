Лука Дончич: «Я могу забивать сверху. Просто не хочу делать это постоянно»

Звезда «Лейкерс» прокомментировала свой стиль игры после победы над «Шарлотт».

Лука Дончич набрал 38 очков, помог «Лейкерс » обыграть «Шарлотт » со счетом 121:111 и в интервью после матча прокомментировал редкий для него бросок сверху.

«Я могу забивать сверху. Просто не хочу делать это постоянно. Иногда я сознательно выбираю другой вариант.

Всегда здорово начинать сезон удачно. У нас были потери. Я пропускал игры, Брон [Леброн Джеймс] еще не дебютировал. Думаю, у этой команды большой потенциал.

В первой четверти «Хорнетс» реализовали восемь трехочковых. Нам просто нужно было играть жестче. Мы стали активнее двигаться, все пять игроков, и все наладилось», – сказал Дончич.

26-летний разыгрывающий также прокомментировал возвращение Остина Ривза после травмы: «Я подталкивал его к возвращению. Остин очень нужен нам на площадке. Он великолепный игрок, и я рад, что он вернулся».