Тайрон Лю о последней атаке матча с «Майами»: «Не взял тайм-аут, потому что не хотел давать Споэльстре шанс выстроить защиту»

Главный тренер «Клипперс» объяснил логику своих действий в концовке.

«Я не взял тайм-аут, потому что не хотел давать Споэльстре (главному тренеру «Хит») шанс выстроить защиту.

Кавай не получил бросок, который он хотел», – сказал Лю.

Уступая в счете «-1» за 16 секунд до конца, «Клипперс» выиграли спорный мяч и провели атаку, завершившуюся сложным дальним броском Кавая Ленарда в окружении трех защитников.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джои Линна в соцсети X
