Тайрон Лю о последней атаке матча с «Майами»: «Не взял тайм-аут, потому что не хотел давать Споэльстре шанс выстроить защиту»
Главный тренер «Клипперс» объяснил логику своих действий в концовке.
«Я не взял тайм-аут, потому что не хотел давать Споэльстре (главному тренеру «Хит») шанс выстроить защиту.
Кавай не получил бросок, который он хотел», – сказал Лю.
Уступая в счете «-1» за 16 секунд до конца, «Клипперс» выиграли спорный мяч и провели атаку, завершившуюся сложным дальним броском Кавая Ленарда в окружении трех защитников.
