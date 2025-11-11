0

Евролига. «Партизан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного сезона Евролиги.

«Партизан» встретится с «Монако», «Париж» примет «Панатинаикос».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 7-2, Жальгирис Литва – 7-2, Монако – 6-3, Олимпиакос Греция – 6-3, Барселона Испания – 5-4, Панатинаикос Греция – 5-4, Бавария Германия – 5-4, Валенсия Испания – 5-4, Реал Испания – 5-4, Париж Франция – 4-5, Виртус Италия – 4-5, Фенербахче Турция – 4-5, Милан Италия – 4-5, Партизан Сербия – 3-6, Анадолу Эфес Турция – 3-6, Дубай ОАЭ – 3-6, Баскония Испания – 3-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-7, Виллербан Франция – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoВиртус
logoФенербахче
logoПариж
logoАнадолу Эфес
logoЦрвена Звезда
logoМаккаби Тель-Авив
logoБаскония
logoМонако
logoДубай
logoХапоэль Тель-Авив
logoПартизан
logoРеал
logoПанатинаикос
logoВаленсия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Партизан» опубликовал официальное заявление, в котором потребовал справедливого судейства в Евролиге
вчера, 20:35
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
вчера, 19:51
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
вчера, 19:35
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Самарой»
36 минут назад
Стефен Карри сыграет в матче против «Оклахомы»
39 минут назад
«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса
сегодня, 11:56
Донован Митчелл, Эндрю Уиггинс и Десмонд Бэйн стали авторами самых ярких моментов невероятного игрового дня НБА
сегодня, 11:38Видео
Патрик Дюмон высказал «определенный уровень сожаления» об обмене Дончича во время разговора с болельщиком в майке «Лейкерс»
сегодня, 10:12
Братья Моррисы о потенциальном бое с братьями Йокичами: «Это будет разнос»
сегодня, 09:48
NBC Sports: «Если «Мемфис» решит обменять Морэнта, они захотят получить либо другую звезду, чтобы привлекать зрителей, либо целый воз драфт-пиков и молодых игроков»
сегодня, 09:27
Джимми Батлер примерил новую прическу, Стеф Карри согнулся от смеха, увидев ее
сегодня, 08:14Видео
Лука Дончич исполнил редкий для него бросок сверху
сегодня, 08:03Видео
Грэйсон Аллен забросил 10 трехочковых, обновив рекорд карьеры по очкам (42)
сегодня, 07:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Уралмаш» в Боснии и Герцеговине сыграет с «Игокеа»
36 минут назад
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
36 минут назад
Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Бурком», «Арис» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
36 минут назад
Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
сегодня, 11:37Видео
Брэндон Ингрэм оштрафован на 25000 долларов за брошенную бутылку с водой
сегодня, 05:24
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
вчера, 19:51
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
вчера, 19:35
Адриатическая лига. «Илирия» выиграла у «Спартака Суботица»
вчера, 19:13
«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)
вчера, 19:10
Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
вчера, 18:18