Евролига. «Партизан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
Сегодня пройдут семь матчей регулярного сезона Евролиги.
«Партизан» встретится с «Монако», «Париж» примет «Панатинаикос».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 7-2, Жальгирис Литва – 7-2, Монако – 6-3, Олимпиакос Греция – 6-3, Барселона Испания – 5-4, Панатинаикос Греция – 5-4, Бавария Германия – 5-4, Валенсия Испания – 5-4, Реал Испания – 5-4, Париж Франция – 4-5, Виртус Италия – 4-5, Фенербахче Турция – 4-5, Милан Италия – 4-5, Партизан Сербия – 3-6, Анадолу Эфес Турция – 3-6, Дубай ОАЭ – 3-6, Баскония Испания – 3-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-7, Виллербан Франция – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
