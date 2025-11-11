Джей Джей Редик о победе над «Хорнетс»: «Мы проделали отличную работу. Сдержать одну из Топ-10 атак лиги, позволив ей набрать всего 38 очков за две четверти – это сложная задача»

Главный тренер «Лейкерс» похвалил оборону команды в игре с «Шарлотт».

Главный тренер «Лейкерс » Джей-Джей Реддик похвалил оборону команды после победы над «Шарлотт » (121:111).

«Мы проделали отличную работу. Сдержать одну из топ-10 атак лиги, позволив ей набрать всего 38 очков за две четверти – это сложная задача. Думаю, по ходу матча мы отлично перестроились и не давали сопернику возможностей проникать в «краску».

Маркус (Cмарт) задавал тон в защите, , но у Руи (Хатимура ) был потрясающий отрезок в третьей четверти – наверное, лучший, что мы видели от него в этом сезоне в плане обороны. При этом он еще и стабильно забивал на другом конце площадки, обеспечивая нам отрыв. Во второй половине он не промахнулся ни разу при семи бросках, причем некоторые были очень сложными.

Руи летал по паркету. В одном эпизоде успел перекрыть проход в центр, заставив соперника уйти на неудобную сторону. В итоге мы отобрали мяч. Когда он активен и в ритме в атаке – создается ощущение, что каждый его бросок будет точным.

Местами мы действительно показали, кто мы есть. Мы все хотим добиться такой игры на протяжении всех 48 минут. Нужно уметь реагировать на неудачи – плохой свисток, промах, потерю, ошибку в защите – и просто переходить к следующему розыгрышу», – подытожил Реддик.