Джеймс Харден предъявил Диллону Бруксу, получив удар в живот
На первых минутах матча «Клипперс» – «Финикс» форвард «Санс» Диллон Брукс жестко встретил плечом защитника «Лос-Анджелеса» Джеймса Хардена, попав ему в живот.
Судьи зафиксировали нарушение правил, а Харден высказал свое недовольство Бруксу.
Встреча закончилась победой «Финикса» (114:103). Брукс отметился 16 очками (4 из 6 с игры), Харден ответил 13 очками (4 из 15 с игры) и 13 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
