Джеймс Харден предъявил Диллону Бруксу, получив удар в живот

На первых минутах матча «Клипперс » – «Финикс » форвард «Санс» Диллон Брукс жестко встретил плечом защитника «Лос-Анджелеса» Джеймса Хардена , попав ему в живот.

Судьи зафиксировали нарушение правил, а Харден высказал свое недовольство Бруксу.

Встреча закончилась победой «Финикса» (114:103). Брукс отметился 16 очками (4 из 6 с игры), Харден ответил 13 очками (4 из 15 с игры) и 13 передачами.