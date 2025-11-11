Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»

Турецкий «Бурсаспор» объявил о смене тренера после неудачного старта сезона.

Турецкий «Бурсаспор », выступающий в Лиге Чемпионов ФИБА, объявил о смене главного тренера. После неубедительного старта сезоне клуб объявил о расторжении контракта с Ненадом Марковичем по взаимному согласию. Новым наставником команды назначен Ахмет Чаки.

50-летний специалист большую часть карьеры провел в Турции, где тренировал различные клубы на протяжении трех десятилетий, а также успел поработать с берлинской «Альбой» в Германии.

В Лиге чемпионов «Бурсаспор » проиграл все четыре матча группового этапа. В чемпионате Турции команда с результатом 2-5 балансирует на грани зоны вылета.