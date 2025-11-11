Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»
Турецкий «Бурсаспор» объявил о смене тренера после неудачного старта сезона.
Турецкий «Бурсаспор», выступающий в Лиге Чемпионов ФИБА, объявил о смене главного тренера. После неубедительного старта сезоне клуб объявил о расторжении контракта с Ненадом Марковичем по взаимному согласию. Новым наставником команды назначен Ахмет Чаки.
50-летний специалист большую часть карьеры провел в Турции, где тренировал различные клубы на протяжении трех десятилетий, а также успел поработать с берлинской «Альбой» в Германии.
В Лиге чемпионов «Бурсаспор» проиграл все четыре матча группового этапа. В чемпионате Турции команда с результатом 2-5 балансирует на грани зоны вылета.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бурсаспора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости