0

Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»

Турецкий «Бурсаспор» объявил о смене тренера после неудачного старта сезона.

Турецкий «Бурсаспор», выступающий в Лиге Чемпионов ФИБА, объявил о смене главного тренера. После неубедительного старта сезоне клуб объявил о расторжении контракта с Ненадом Марковичем по взаимному согласию. Новым наставником команды назначен Ахмет Чаки.

50-летний специалист большую часть карьеры провел в Турции, где тренировал различные клубы на протяжении трех десятилетий, а также успел поработать с берлинской «Альбой» в Германии.

В Лиге чемпионов «Бурсаспор» проиграл все четыре матча группового этапа. В чемпионате Турции команда с результатом 2-5 балансирует на грани зоны вылета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бурсаспора»
Бурсаспор
Лига чемпионов
чемпионат Турции
переходы
Ахмет Чакы
