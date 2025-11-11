  • Спортс
  • «Кливленд» не мог определиться, кому кого опекать». Никола Йович объяснил, как «Хит» реализовали победный аллей-уп в матче с «Кавальерс»
Йович объяснил, как «Хит» реализовали победный аллей-уп в матче с «Кливлендом».

Форвард Никола Йович разобрал победную комбинацию «Майами» в овертайме против «Кливленда», принесшую победу «Хит» за 0,4 секунды до финальной сирены.

«Как только мы стали в «хаддл», я, в общем-то, ожидал, что эту передачу поручат сделать мне. Вроде как, я неплохо раздаю пасы в подобных эпизодах.

Мы вышли, я встал на линию, и «Кливленд» не мог определиться, кому кого опекать. Сначала на меня поставили Мобли, и я подумал, что с ним отдать точную передачу будет очень сложно. Но когда они сделали замену и поставили Донована Митчелла, я подумал: «Окей, через него я могу сделать пас».

Я посмотрел на Уиггса [Эндрю Уиггинса], и он уже знал, что все получится. Как только под него поставили заслон, я просто понял, что должен сделать идеальный пас прямо на кольцо.

У него было ровно столько времени, сколько нужно, чтобы добить мяч, и все получилось. Все было просто», – пояснил Йович.

Уиггинс исполнил победный данк за 0,4 секунды до завершения овертайма матча с «Кавальерс»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Николы Йовича
