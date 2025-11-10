Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения

Дебют Иффе Лундберга за «Маккаби» откладывается из-за травмы.

Иффе Лундберг, недавно подписавший контракт с «Маккаби Тель-Авив» , не сможет дебютировать за израильский клуб в матче Евролиги против «Фенербахче ». 30-летний баскетболист получил небольшое повреждение, которое не позволит ему сыграть с чемпионом прошлого сезона Евролиги в Мюнхене, хотя клуб изначально рассчитывал на его помощь в этой встрече.

«Он пришел к нам с небольшой травмой, ничего серьезного, но это нарушило наши планы. Не уверен, насколько он сможет помочь нам до перерыва на матчи сборных. Придется подождать несколько дней, пока он не присоединится к тренировкам, и тогда станет понятнее, как мы будем действовать», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Маккаби» Одед Каташ.