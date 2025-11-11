Брэндон Ингрэм оштрафован на 25000 долларов за брошенную бутылку с водой

НБА оштрафовала форварда «Торонто » Брэндона Ингрэма на 25000 долларов за то, что он швырнул бутылку с водой на пол , находясь на скамейке запасных во время матча команды с «Филадельфией».

В третьей четверти Ингрэм отправился на скамейку после фола, который привел к трем штрафным попыткам у соперника. Недовольный баскетболист также был наказан за задержку игры, так как долго покидал площадку. В итоге он швырнул бутылку о паркет – отскок пришелся прямо в лицо сотруднику «Рэпторс», а содержимое попало в некоторых товарищей по команде, включая Скотти Барнса.

«Рэпторс» в итоге проиграли тот матч со счетом 120:130.