«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса
Форвард «Далласа» Энтони Дэвис сегодня уже тренировался на паркете и демонстрирует прогресс в восстановлении, однако клуб пока не раскрыл, в какой именно игре он сможет вернуться.
Дэвис пропустил уже 6 матчей подряд из-за растяжения икроножной мышцы. На этом отрезке «Мэверикс» потерпели 5 поражений и обыграли «Вашингтон».
Ранее в сети появилась фотография с тренировки команды, на которой звездный форвард выглядел располневшим.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
