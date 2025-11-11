«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса

Форвард «Далласа » Энтони Дэвис сегодня уже тренировался на паркете и демонстрирует прогресс в восстановлении, однако клуб пока не раскрыл, в какой именно игре он сможет вернуться.

Дэвис пропустил уже 6 матчей подряд из-за растяжения икроножной мышцы. На этом отрезке «Мэверикс» потерпели 5 поражений и обыграли «Вашингтон».

Ранее в сети появилась фотография с тренировки команды, на которой звездный форвард выглядел располневшим .