14

«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис сегодня уже тренировался на паркете и демонстрирует прогресс в восстановлении, однако клуб пока не раскрыл, в какой именно игре он сможет вернуться.

Дэвис пропустил уже 6 матчей подряд из-за растяжения икроножной мышцы. На этом отрезке «Мэверикс» потерпели 5 поражений и обыграли «Вашингтон».

Ранее в сети появилась фотография с тренировки команды, на которой звездный форвард выглядел располневшим.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Макман допускает обмен Дэвиса: «В какой-то момент фокус сменится на выстраивание команды вокруг Купера Флэгга»
сегодня, 06:53
Энтони Дэвис был замечен на тренировке «Мэверикс» с лишним весом
сегодня, 04:54Фото
«Жаль наших болельщиков». От «Далласа» плюется даже Дирк Новицки
8 ноября, 17:10
Главные новости
«Даллас» рассматривает кандидатуру Денниса Линдсея на должность генерального менеджера (Марк Стейн)
2 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС встречается с «Самарой»
5 минут назадLive
Нико Харрисон будет уволен с поста генерального менеджера «Далласа» в ближайшие часы (Шэмс Чарания)
39 минут назад
НБА представила комплекты формы City Edition всех 30 команд
58 минут назадФото
Джей Джей Редик о победе над «Хорнетс»: «Мы проделали отличную работу. Сдержать одну из Топ-10 атак лиги, позволив ей набрать всего 38 очков за две четверти – это сложная задача»
сегодня, 14:47
Сергей Кущенко о зарубежных клубах в Winline Basket Cup: «Мы рады, что у российских команд появилась возможность участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:16
«Кливленд» не мог определиться, кому кого опекать». Никола Йович объяснил, как «Хит» реализовали победный аллей-уп в матче с «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Лука Дончич: «Я могу забивать сверху. Просто не хочу делать это постоянно»
сегодня, 13:20
Евролига. «Партизан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
сегодня, 12:20
Стефен Карри сыграет в матче против «Оклахомы»
сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»
23 минуты назад
Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»
сегодня, 15:02
Зак Ледэй пропустит матчи с «Виллербаном» и «Олимпиакосом»
сегодня, 14:03
Winline Basket Cup. «Уралмаш» в Боснии и Герцеговине сыграет с «Игокеа»
сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:20
Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Бурком», «Арис» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 12:20
Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
сегодня, 11:37Видео
Брэндон Ингрэм оштрафован на 25000 долларов за брошенную бутылку с водой
сегодня, 05:24
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
вчера, 19:51
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
вчера, 19:35