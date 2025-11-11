0

Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»

11 ноября в чемпионате Франции пройдет один матч.

«Булазак» встретится с «Гравлин-Дюнкерком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 6-1, Ле-Ман – 5-2, Виллербан – 5-2, Нантер – 5-2, Страсбур – 5-2, Париж – 5-2, Шоле – 4-3, Бурк – 4-3, Элан Шалон – 4-3, Нанси – 3-4, Лимож – 3-5, Булазак – 2-5, Дижон – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 2-5, Сен-Кантен – 1-6, Ле-Портель – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
