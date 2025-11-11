  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Кущенко о зарубежных клубах в Winline Basket Cup: «Мы рады, что у российских команд появилась возможность участвовать в международных турнирах»
Сергей Кущенко о зарубежных клубах в Winline Basket Cup: «Мы рады, что у российских команд появилась возможность участвовать в международных турнирах»

Президент Лиги ВТБ рассказал о значении Winline Basket Cup для российских клубов.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в комментарии для Meridian Sport рассказал о значении Winline Basket Cup для российского баскетбола.

«Лига с большим интересом ждет, когда наш новый международный турнир – Winline Basket Cup – пройдет в Лакташах на площадке «Игокеи».

Мы рады, что у российских клубов Лиги появилась возможность участвовать в международных турнирах. Это дает всем участникам – и командам, и Лиге в целом – возможность лучше оценить выбранный вектор развития, обменяться опытом и привлечь новую аудиторию.

Особую благодарность выражаем зарубежным клубам, которые откликнулись на наше приглашение и, несмотря на насыщенные календари национальных чемпионатов, подходят к участию в Winline Basket Cup с высокой степенью профессионализма и уважения. Их участие помогает создать уникальную атмосферу дружбы и спортивного соперничества», – заявил Кущенко.

Winline Basket Cup. «Уралмаш» в Боснии и Герцеговине сыграет с «Игокеа»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
