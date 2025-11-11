  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Патрик Дюмон высказал «определенный уровень сожаления» об обмене Дончича во время разговора с болельщиком в майке «Лейкерс»
5

Патрик Дюмон высказал «определенный уровень сожаления» об обмене Дончича во время разговора с болельщиком в майке «Лейкерс»

Стали известны некоторые детали беседы Дюмона и фаната в джерси Дончича.

Во время домашнего матча «Далласа» с «Милукои» поклонник в майке «Лейкерс» Луки Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» Патриком Дюмоном.

Молодого человека зовут Николас Дикасон. Сам он позже рассказал, что во время первого матча «Мэвз» в сезоне против «Сперс» показал Дюмону средний палец, но отец попросил его извиниться перед бизнесменом.

Как пишет The Dallas Morning News со ссылкой на Дикасона, Дюмон несколько раз улыбался во время разговора и воспринял извинения благосклонно. Фанат добавил, что владелец «Далласа» признал «определенный уровень сожаления» об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Он сказал, что пытался сделать то, что лучше для организации. И что «иногда у тебя благие намерения, но ты совершаешь ошибки». Мы все так делаем», – сказал Дикасон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Dallas Morning News
logoЛука Дончич
logoНБА
Патрик Дюмон
logoЛейкерс
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Макман допускает обмен Дэвиса: «В какой-то момент фокус сменится на выстраивание команды вокруг Купера Флэгга»
сегодня, 06:53
Болельщик в майке «Лейкерс» Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» во время матча
сегодня, 05:46Видео
Тим Макмэн: «С очень высокой вероятностью Нико Харрисона уволят уже в середине сезона»
вчера, 15:20
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Самарой»
37 минут назад
Евролига. «Партизан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
37 минут назад
Стефен Карри сыграет в матче против «Оклахомы»
40 минут назад
«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса
сегодня, 11:56
Донован Митчелл, Эндрю Уиггинс и Десмонд Бэйн стали авторами самых ярких моментов невероятного игрового дня НБА
сегодня, 11:38Видео
Братья Моррисы о потенциальном бое с братьями Йокичами: «Это будет разнос»
сегодня, 09:48
NBC Sports: «Если «Мемфис» решит обменять Морэнта, они захотят получить либо другую звезду, чтобы привлекать зрителей, либо целый воз драфт-пиков и молодых игроков»
сегодня, 09:27
Джимми Батлер примерил новую прическу, Стеф Карри согнулся от смеха, увидев ее
сегодня, 08:14Видео
Лука Дончич исполнил редкий для него бросок сверху
сегодня, 08:03Видео
Грэйсон Аллен забросил 10 трехочковых, обновив рекорд карьеры по очкам (42)
сегодня, 07:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Уралмаш» в Боснии и Герцеговине сыграет с «Игокеа»
37 минут назад
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
37 минут назад
Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Бурком», «Арис» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
37 минут назад
Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
сегодня, 11:37Видео
Брэндон Ингрэм оштрафован на 25000 долларов за брошенную бутылку с водой
сегодня, 05:24
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
вчера, 19:51
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
вчера, 19:35
Адриатическая лига. «Илирия» выиграла у «Спартака Суботица»
вчера, 19:13
«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)
вчера, 19:10
Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
вчера, 18:18