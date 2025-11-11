Патрик Дюмон высказал «определенный уровень сожаления» об обмене Дончича во время разговора с болельщиком в майке «Лейкерс»

Стали известны некоторые детали беседы Дюмона и фаната в джерси Дончича.

Во время домашнего матча «Далласа» с «Милукои» поклонник в майке «Лейкерс» Луки Дончича пообщался с владельцем «Мэверикс» Патриком Дюмоном.

Молодого человека зовут Николас Дикасон. Сам он позже рассказал, что во время первого матча «Мэвз» в сезоне против «Сперс» показал Дюмону средний палец, но отец попросил его извиниться перед бизнесменом.

Как пишет The Dallas Morning News со ссылкой на Дикасона, Дюмон несколько раз улыбался во время разговора и воспринял извинения благосклонно. Фанат добавил, что владелец «Далласа» признал «определенный уровень сожаления» об обмене Луки Дончича в «Лейкерс ».

«Он сказал, что пытался сделать то, что лучше для организации. И что «иногда у тебя благие намерения, но ты совершаешь ошибки». Мы все так делаем», – сказал Дикасон.