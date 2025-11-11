Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Бурком», «Арис» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Еврокубка.
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 5-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Клуж Румыния – 3-3, Манреса Испания – 3-3, Нептунас Литва – 3-3, Арис Греция – 3-3, Венеция Италия – 3-3, Шленск Польша – 2-4, Гамбург Германия – 0-6.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 5-1, Бешикташ Турция – 4-2, Тюрк Телеком Турция – 4-2, Будучность Черногория – 4-2, Ульм Германия – 4-2, Тренто Италия – 3-3, Лондон Лайонс Великобритания – 2-4, Хемниц Германия – 2-4, Литкабелис Литва – 1-5, Паниониос Греция – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
