0

Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Бурком», «Арис» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Еврокубка.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 5-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Клуж Румыния – 3-3, Манреса Испания – 3-3, Нептунас Литва – 3-3, Арис Греция – 3-3, Венеция Италия – 3-3, Шленск Польша – 2-4, Гамбург Германия – 0-6.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 5-1, Бешикташ Турция – 4-2, Тюрк Телеком Турция – 4-2, Будучность Черногория – 4-2, Ульм Германия – 4-2, Тренто Италия – 3-3, Лондон Лайонс Великобритания – 2-4, Хемниц Германия – 2-4, Литкабелис Литва – 1-5, Паниониос Греция – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕврокубок
результаты
logoАрис
logoУльм
logoБурк
logoБахчешехир
logoНептунас
logoХапоэль Иерусалим
logoГамбург
logoШленск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Урош Трифунович перешел в «Тюрк Телеком»
9 ноября, 13:21Фото
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
7 ноября, 14:45Фото
Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник разделили звание MVP 6-го тура Еврокубка
6 ноября, 14:18Фото
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Самарой»
37 минут назад
Евролига. «Партизан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
37 минут назад
Стефен Карри сыграет в матче против «Оклахомы»
40 минут назад
«Даллас» не называет конкретных сроков возвращения Энтони Дэвиса
сегодня, 11:56
Донован Митчелл, Эндрю Уиггинс и Десмонд Бэйн стали авторами самых ярких моментов невероятного игрового дня НБА
сегодня, 11:38Видео
Патрик Дюмон высказал «определенный уровень сожаления» об обмене Дончича во время разговора с болельщиком в майке «Лейкерс»
сегодня, 10:12
Братья Моррисы о потенциальном бое с братьями Йокичами: «Это будет разнос»
сегодня, 09:48
NBC Sports: «Если «Мемфис» решит обменять Морэнта, они захотят получить либо другую звезду, чтобы привлекать зрителей, либо целый воз драфт-пиков и молодых игроков»
сегодня, 09:27
Джимми Батлер примерил новую прическу, Стеф Карри согнулся от смеха, увидев ее
сегодня, 08:14Видео
Лука Дончич исполнил редкий для него бросок сверху
сегодня, 08:03Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. «Уралмаш» в Боснии и Герцеговине сыграет с «Игокеа»
37 минут назад
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
37 минут назад
Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
сегодня, 11:37Видео
Брэндон Ингрэм оштрафован на 25000 долларов за брошенную бутылку с водой
сегодня, 05:24
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
вчера, 19:51
Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)
вчера, 19:35
Адриатическая лига. «Илирия» выиграла у «Спартака Суботица»
вчера, 19:13
«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)
вчера, 19:10
Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
вчера, 18:18
«Монако» прокомментировал временный запрет на регистрацию новых игроков в Евролиге
вчера, 18:02