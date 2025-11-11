Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон посетил матч «Мэверикс» против «Бакс».
По ходу четвертой четверти фанаты «Далласа» начали скандировать «Увольте Нико!» во время штрафных бросков. Харрисон, которого болельщики невзлюбили за обмен Луки Дончича в «Лейкерс», слушал это без эмоций на лице.
«Мэверикс» проиграли матч (114:116), команда занимает предпоследнее место на Западе с результатом 3-8.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
