Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»

Генеральный менеджер «Далласа » Нико Харрисон посетил матч «Мэверикс» против «Бакс».

По ходу четвертой четверти фанаты «Далласа» начали скандировать «Увольте Нико!» во время штрафных бросков. Харрисон, которого болельщики невзлюбили за обмен Луки Дончича в «Лейкерс», слушал это без эмоций на лице.

«Мэверикс» проиграли матч (114:116), команда занимает предпоследнее место на Западе с результатом 3-8.