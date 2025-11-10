0

Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)

Европейские клубы проявляют интерес к центровому Чарльзу Бэсси.

Несколько команд Евролиги направили запросы относительно возможности перехода центрового Чарльза Бэсси, сообщает инсайдер Маттео Андреани. В настоящее момент сам 25-летний игрок обдумывает свое будущее, при этом его приоритетом остается продолжение карьеры в НБА.

В конце октября Бэсси подписал 10-дневный контракт с «Мемфисом» и сыграл в двух матчах, набирая в среднем 3,5 очка и 7,5 подборов за 15 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoЧарльз Бэсси
возможные переходы
logoНБА
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мемфис» подпишет центрового Чарльза Бэсси по исключению из-за тяжелой ситуации с травмами
27 октября, 07:24
Главные новости
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Чикаго», «Даллас» примет «Милуоки» и другие матчи
вчера, 21:18
Тим Бонтемпс: «Кейд Каннингем – второй по силе игрок на Востоке после Янниса»
вчера, 21:15
Никола Йокич и Кейд Каннингем – лучшие игроки недели в НБА
вчера, 20:46
«Партизан» опубликовал официальное заявление, в котором потребовал справедливого судейства в Евролиге
вчера, 20:35
Тайриз Макси повторил достижение Аллена Айверсона, набрав как минимум 25 очков и 5 передач в первых 10 матчах сезона
вчера, 20:14
Остин Ривз, вероятно, сыграет против «Шарлотт»
вчера, 18:53
«Майами» – это дом Пэта Райли для проблемных игроков». Журналист Айра Уиндерман считает, что обмен Джа Морэнта в «Хит» вполне реален
вчера, 18:39
Зак Лавин о старте сезона «Сакраменто»: «Ситуация, конечно, разочаровывает»
вчера, 17:44
Торин Принс выбыл на продолжительный срок из-за грыжи межпозвонкового диска (Шэмс Чарания)
вчера, 17:25
Рик Карлайл: «Ти Джей Макконнелл уже близок к возвращению»
вчера, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Иффе Лундберг не сыграет с «Фенербахче» из-за небольшого повреждения
вчера, 19:51
Адриатическая лига. «Илирия» выиграла у «Спартака Суботица»
вчера, 19:13
«Детройт» подпишет двухсторонний контракт с Уэнделлом Муром и отчислит Колби Джонса (Майкл Скотто)
вчера, 19:10
Эргин Атаман о роли Кеннета Фарида: «Он будет получать 15-20 минут за матч»
вчера, 18:18
«Монако» прокомментировал временный запрет на регистрацию новых игроков в Евролиге
вчера, 18:02
Скотти Уилбекин пропустит от двух до трех недель из-за проблем с коленом
вчера, 15:43
Данк Самсона Руженцева и аллей-уп Трента Фрэйзера на Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 14:52Видео
Дарио Гергя официально стал новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины
вчера, 14:27
Хавьер Паскуаль на переговорах с «Барселоной» запросил усиление состава двумя игроками (Маттео Андреани)
вчера, 14:10
Миллер, Тримбл, Далтон, Тасич и Попов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:52Фото