Несколько клубов Евролиги интересуются Чарльзом Бэсси (Маттео Андреани)

Европейские клубы проявляют интерес к центровому Чарльзу Бэсси.

Несколько команд Евролиги направили запросы относительно возможности перехода центрового Чарльза Бэсси, сообщает инсайдер Маттео Андреани. В настоящее момент сам 25-летний игрок обдумывает свое будущее, при этом его приоритетом остается продолжение карьеры в НБА .

В конце октября Бэсси подписал 10-дневный контракт с «Мемфисом» и сыграл в двух матчах, набирая в среднем 3,5 очка и 7,5 подборов за 15 минут на площадке.