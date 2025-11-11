Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Самарой»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
УНИКС примет «Самару».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 9-1, УНИКС – 7-1, МБА-МАИ – 6-3, Локомотив-Кубань – 6-3, Зенит – 5-4, Бетсити Парма – 5-4, Уралмаш – 5-4, Енисей – 3-6, Автодор – 2-7, Пари Нижний Новгород – 2-7, Самара – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
