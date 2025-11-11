Зак Ледэй пропустит матчи с «Виллербаном» и «Олимпиакосом»
«Милан» останется без Зака Ледэя в ближайших матчах Евролиги.
«Милан» официально подтвердил, что форвард Зак Ледэй получил рецидив травмы приводящей мышцы левого бедра в матче против «Анадолу Эфеса» и пропустит ближайшие матчи. Состояние игрока будет вновь оценено в начале следующей недели.
В текущем сезоне Евролиги 31-летний баскетболист стал одним из ключевых игроков команды, набирая в среднем 15,8 очка, 3,5 подбора в четырех матчах.
На этой недели «Милан» проведет две домашних встречи в рамках Евролиги: 12 ноября с французским «Виллербаном» и 14 ноября с греческим «Олимпиакосом».
