Зак Ледэй пропустит матчи с «Виллербаном» и «Олимпиакосом»

«Милан» останется без Зака Ледэя в ближайших матчах Евролиги.

«Милан» официально подтвердил, что форвард Зак Ледэй получил рецидив травмы приводящей мышцы левого бедра в матче против «Анадолу Эфеса» и пропустит ближайшие матчи. Состояние игрока будет вновь оценено в начале следующей недели.

В текущем сезоне Евролиги 31-летний баскетболист стал одним из ключевых игроков команды, набирая в среднем 15,8 очка, 3,5 подбора в четырех матчах.

На этой недели «Милан» проведет две домашних встречи в рамках Евролиги: 12 ноября с французским «Виллербаном» и 14 ноября с греческим «Олимпиакосом».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Милана»
