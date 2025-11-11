Донован Митчелл, Эндрю Уиггинс и Десмонд Бэйн стали авторами самых ярких моментов невероятного игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 10 ноября.
Авторами хайлайтов среди прочих стали защитник «Детройта» Дэнисс Дженкинс, форвард «Майами» Эндрю Уиггинс, защитник «Орландо» Десмонд Бэйн, форвард «Вашингтона» Кэм Уитмор и защитник «Кливленда» Донован Митчелл.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
