1

В «Орландо» нарастает напряжение между Паоло Банкеро и Джамалом Мозли

В «Орландо» назревает конфликт между Паоло Банкеро и главным тренером команды.

«Орландо» начинал сезон с высокими ожиданиями после подписания Десмонда Бэйна, но неудачный старт привел к росту недовольства – как на площадке, так и за ее пределами.

По данным источников RG, между форвардом Паоло Банкеро и главным тренером команды Джамалом Мозли нарастает «разлад». Источник охарактеризовал общение между ними как «напряженное», добавив, что в клубе обеспокоены уровнем вовлеченности Банкеро в диалог с тренером во время матчей.

«Так выглядит команда, когда тренер теряет раздевалку. Мозли нужно срочно решить эту проблему. Сейчас команда движется от статуса веселого молодого коллектива с большим потенциалом к разочарованию, которое стоит тренеру работы», – заявил один из источников RG.

После 11 матчей сезона-2025/26 «Орландо» занимает 11-е место на Востоке с показателем 5–6.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: RG
logoОрландо
logoНБА
logoДжамал Мозли
logoПаоло Банкеро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Данк Эндрю Уиггинса на последних долях секунды до конца овертайма принес победу «Майами» над «Кливлендом», трехочковый под сирену Десмонда Бэйна позволил «Орландо» обыграть «Портленд» и другие результаты
сегодня, 07:15
Десмонд Бэйн о победном броске: «Мяч предназначался Банкеро, но я всегда верю в себя»
сегодня, 06:15
Десмонд Бэйн из «Орландо» исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Портлендом»
сегодня, 04:20Видео
Главные новости
Евролига. Рывок 22:0 не спас «Монако» от поражения «Партизану», «Париж» проиграл «Панатинаикосу» и другие результаты
сегодня, 21:41
НБА. «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
сегодня, 21:20
Алекс Карузо: «Угроза броска Стефа Карри – одно из величайших орудий нашего поколения»
сегодня, 21:14
Эл Хорфорд пропустит матч с «Оклахомой»
сегодня, 20:15
В «Клипперс» есть опасения, что Брэдли Бил выбыл на продолжительное время из-за травмы бедра
сегодня, 19:56
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Бостоном» из-за боли в правом колене
сегодня, 19:31
«Сакраменто» готовится к полномасштабной перестройке (Дэйв Кармайкл)
сегодня, 18:48
Эргин Атаман назвал свой вариант стартовой пятерки «сборной Мира» на Матч всех звезд НБА-2026
сегодня, 18:24
Единая лига ВТБ. 30 очков Маркуса Бингэма помогли УНИКСу разгромить «Самару»
сегодня, 17:52
«Даллас» официально объявил об увольнении Нико Харрисона
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом
сегодня, 21:31
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
сегодня, 20:52
Winline Basket Cup. «Уралмаш» обыграл «Игокеа» в овертайме
сегодня, 20:25
Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»
сегодня, 19:20
Сербский скаут Марин Седлачек: «Я ожидал, что Зоран Лукич примет предложение более статусного клуба, чем «Ираклис»
сегодня, 19:05
Майк Мур перейдет в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)
сегодня, 17:29
Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»
сегодня, 15:49
Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»
сегодня, 15:02
Зак Ледэй пропустит матчи с «Виллербаном» и «Олимпиакосом»
сегодня, 14:03
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:20