Эргин Атаман назвал свой вариант стартовой пятерки «сборной Мира» на Матч всех звезд НБА-2026
Эргин Атаман представил свой вариант «сборной Мира» на Матч всех звезд НБА-2026.
В интервью телеканалу ArenaSport TV трехкратный чемпион Евролиги и нынешний главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман назвал игроков, которых он видит в стартовой пятерке «сборной Мира» на предстоящем Матче всех звезд НБА.
«Я считаю, что выиграет европейская команда. Это будет интересная игра. Мои симпатии на стороне европейской команды. Я бы начал с Янниса (Адетокумбо), конечно. Алперен Шенгюн, мой игрок. Йокич, без сомнения. Дончич и, возможно, Маркканен из Финляндии», – сказал Атаман.
Напомним, что в этом году Матче всех звезд НБА пройдет в формате «США против Мира».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Arena Sport TV
