0

«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом

Джеремайя Робинсон-Эрл подписал второй 10-дневный контракт с «Индианой».

«Пэйсерс» объявили о подписании с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом второго 10-дневного контракта после истечения срока действия предыдущего соглашения. За время своего пребывания в команде Робинсон-Эрл принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 5,2 очка и совершая 6,8 подбора за чуть более 17 минут на площадке.

Новый контракт 25-летнего баскетболиста будет действовать до 20 ноября и покроет еще пять игр. После его истечения клуб не сможет предложить Робинсон-Эрлу очередной 10-дневный контракт, так как правила разрешают не более двух таких соглашений с одним игроком за сезон.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoИндиана
logoДжеремайя Робинсон-Эрл
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 28+11 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Голден Стэйт», «Филадельфия» справилась с «Бостоном» и другие матчи
29 минут назадLive
Рик Карлайл: «Ти Джей Макконнелл уже близок к возвращению»
10 ноября, 16:53
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Денвер» сохраняют лидерство, «Детройт» поднялся в Топ-10
10 ноября, 16:30
Главные новости
Шэмс Чарания: «Идею обменять Луку Дончича подал Нико Харрисон. После финала Патрик Дюмон считал его баскетбольным гением»
10 минут назад
НБА. 28+11 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Голден Стэйт», «Филадельфия» справилась с «Бостоном» и другие матчи
29 минут назадLive
Евролига. Рывок 22:0 не спас «Монако» от поражения «Партизану», «Париж» проиграл «Панатинаикосу» и другие результаты
вчера, 21:41
Алекс Карузо: «Угроза броска Стефа Карри – одно из величайших орудий нашего поколения»
вчера, 21:14
В «Орландо» нарастает напряжение между Паоло Банкеро и Джамалом Мозли
вчера, 20:48
Эл Хорфорд пропустит матч с «Оклахомой»
вчера, 20:15
В «Клипперс» есть опасения, что Брэдли Бил выбыл на продолжительное время из-за травмы бедра
вчера, 19:56
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Бостоном» из-за боли в правом колене
вчера, 19:31
«Сакраменто» готовится к полномасштабной перестройке (Дэйв Кармайкл)
вчера, 18:48
Эргин Атаман назвал свой вариант стартовой пятерки «сборной Мира» на Матч всех звезд НБА-2026
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 20:52
Winline Basket Cup. «Уралмаш» обыграл «Игокеа» в овертайме
вчера, 20:25
Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»
вчера, 19:20
Сербский скаут Марин Седлачек: «Я ожидал, что Зоран Лукич примет предложение более статусного клуба, чем «Ираклис»
вчера, 19:05
Майк Мур перейдет в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)
вчера, 17:29
Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»
вчера, 15:49
Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»
вчера, 15:02
Зак Ледэй пропустит матчи с «Виллербаном» и «Олимпиакосом»
вчера, 14:03
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 12:20
Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
вчера, 11:37Видео