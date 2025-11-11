Эл Хорфорд пропустит матч с «Оклахомой»

Эл Хорфорд не сыграет против «Оклахомы».

Центровой «Голден Стэйт » Эл Хорфорд не сможет помочь команде в матче против «Оклахомы». 39-летний игрок пропустит матч, поскольку не допускается к участию в играх «бэк-ту-бэк».

«Уорриорз» предстоит провести два матча за два дня: сначала против «Тандер» (12 ноября), а затем – с «Сан-Антонио » (13 ноября).

Отсутствие центрового в матче с «Оклахомой» позволит ему сыграть против «Сперс» и их звезды Виктора Вембаньямы.