Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»
Би Джей Джонсон во второй раз стал игроком «Локомотива-Кубань».
«Локомотив-Кубань» официально объявил о возвращении американского легкого форварда Би Джей Джонсона.
29-летний баскетболист уже выступал за команду в сезоне-2024/25. Джонсон принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 12,5 очка, 3,8 подбора и 1 передачу за 22 минуты игрового времени.
«Контракт с Би Джеем уже подписан, ждем его скорейшего прилета в Россию. В Москве ему предстоит пройти углубленное обследование, потом в Краснодаре – нашу медкомиссию. И если результаты будут такие, на которые мы рассчитываем, контракт вступит в силу», – прокомментировал переход вице-президент «Локо» Алексей Пегушин.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
