Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань » официально объявил о возвращении американского легкого форварда Би Джей Джонсона .

29-летний баскетболист уже выступал за команду в сезоне-2024/25. Джонсон принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 12,5 очка, 3,8 подбора и 1 передачу за 22 минуты игрового времени.

«Контракт с Би Джеем уже подписан, ждем его скорейшего прилета в Россию. В Москве ему предстоит пройти углубленное обследование, потом в Краснодаре – нашу медкомиссию. И если результаты будут такие, на которые мы рассчитываем, контракт вступит в силу», – прокомментировал переход вице-президент «Локо» Алексей Пегушин.