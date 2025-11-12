Алекс Карузо: «Угроза броска Стефа Карри – одно из величайших орудий нашего поколения»

Защитник «Оклахомы» подробно разобрал феномен лидера «Уорриорз».

Накануне матча с «Голден Стэйт» защитник «Оклахомы» Алекс Карузо обсудил сложности игры против Стефена Карри .

«Угроза броска Стефа Карри – одно из величайших орудий нашего поколения. Он растягивает площадку, открывает проходы для других игроков. Стеф не маленький, но по меркам НБА он все же один из самых невысоких, и при этом умеет находить углы атаки, идти под кольцо и завершать проходы невероятно эффективно. Он выбивает фолы, попадает с безумных позиций – это часть его величия.

Если бы вокруг Стефа были четыре парня, не умеющих атаковать, его было бы гораздо проще сдерживать. Но его универсальность в сочетании с тем, как они двигаются и взаимодействуют, делает защиту против «Голден Стэйт » очень сложной задачей.

Многие команды думают, что «Уорриорз» бьют их за счет трехочковых, и, может быть, раньше это было так. Но сейчас важно контролировать краску и линию штрафных. Трехочковые будут – все их забивают. Но если удерживать краску и не давать легких очков, это уже половина успеха», – поделился своими мыслями Карузо.