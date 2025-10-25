В Далласе снова скандировали «Увольте Нико». «Мэверикс» стартовали с двух домашних поражений

Болельщики «Мэверикс» снова требуют отставки Нико Харрисона.

В пятницу во время матча с «Вашингтоном» зрители скандировали «Увольте Нико». Кричалка стала популярной у поклонников команды в прошлом сезоне, когда генеральный менеджер техасцев неожиданно обменял Луку Дончича в «Лейкерс».

«Даллас » получил возможность выбирать первым на драфте и усилился Купером Флэггом, но стартовал с «-33» от «Сан-Антонио», а затем уступил и «Вашингтону» 107:117.