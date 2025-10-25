В Далласе снова скандировали «Увольте Нико». «Мэверикс» стартовали с двух домашних поражений
Болельщики «Мэверикс» снова требуют отставки Нико Харрисона.
В пятницу во время матча с «Вашингтоном» зрители скандировали «Увольте Нико». Кричалка стала популярной у поклонников команды в прошлом сезоне, когда генеральный менеджер техасцев неожиданно обменял Луку Дончича в «Лейкерс».
«Даллас» получил возможность выбирать первым на драфте и усилился Купером Флэггом, но стартовал с «-33» от «Сан-Антонио», а затем уступил и «Вашингтону» 107:117.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2324 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
