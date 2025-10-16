Лука Дончич и Энтони Дэвис тепло пообщались перед предсезонным матчем
У Луки Дончича и Энтони Дэвиса отличные взаимоотношения.
Звездные игроки, ставшие участниками одного из самых скандальных обменов в истории НБА, тепло пообщались перед предсезонным матчем «Лейкерс» и «Далласа» (94:121).
Словенский разыгрывающий пропускал игру бэк-ту-бэк. Дэвис получил 30 минут на площадке в завершающем матче своего подготовительного этапа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
