Лука Дончич и Энтони Дэвис тепло пообщались перед предсезонным матчем

У Луки Дончича и Энтони Дэвиса отличные взаимоотношения.

Звездные игроки, ставшие участниками одного из самых скандальных обменов в истории НБА, тепло пообщались перед предсезонным матчем «Лейкерс» и «Далласа» (94:121).

Словенский разыгрывающий пропускал игру бэк-ту-бэк. Дэвис получил 30 минут на площадке в завершающем матче своего подготовительного этапа.