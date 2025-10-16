Видео
Лука Дончич и Энтони Дэвис тепло пообщались перед предсезонным матчем

У Луки Дончича и Энтони Дэвиса отличные взаимоотношения.

Звездные игроки, ставшие участниками одного из самых скандальных обменов в истории НБА, тепло пообщались перед предсезонным матчем «Лейкерс» и «Далласа» (94:121).

Словенский разыгрывающий пропускал игру бэк-ту-бэк. Дэвис получил 30 минут на площадке в завершающем матче своего подготовительного этапа.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5856 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
