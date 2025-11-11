В «Клипперс» есть опасения, что Брэдли Бил выбыл на продолжительное время из-за травмы бедра

«Клипперс» опасаются, что Брэдли Бил пропустит продолжительный период.

«Клипперс » опасаются, что атакующий защитник Брэдли Бил может пропустить продолжительное время из-за травмы левого бедра. Об этом сообщил главный тренер команды Тайрон Лю после матча с «Атлантой».

По информации Томера Азарли из ClutchPoints, Бил проходит медицинское обследование, чтобы определить степень повреждения. Изначально травма классифицировалась как болезненные ощущения в области бедра.

Опытный защитник уже пропустил несколько игр в этом сезоне, и команда ожидает результатов тестов, чтобы определить сроки восстановления.

32-летний игрок в последние годы регулярно сталкивался с травмами – на протяжении шести лет он проводил от 40 до 60 игр в регулярном чемпионате.