Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»

Главный тренер «Самары» отметил влияние Алексея Шведа на игру казанской команды.

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал выездное поражения от УНИКСа со счетом 67:99.

«Начну с возвращения Алексея Шведа в российский баскетбол. Он – украшение нападения любой команды. Хорошо, что УНИКС так отреагировал. Понятно, что казанцы столкнулись с чередой травм, но тем не менее. Алексей – это тот игрок, который позволил им атаковать с первого пик-н-ролла.

Конечно, основная угроза УНИКСа – это «краска»: Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм . Мы к этому готовились. Изучали видео, смотрели, что они творят с другими командами. Рейнольдс забивает мячи через двоих, троих игроков, ведь его сложно остановить даже командам более высокого уровня, чем мы. Понимаете, после игры я даже сказал ему: «Не знаю, как я могу тебя остановить?…» – поделился Коновалов.

Поражение от казанцев стало для «Самары» уже 11-м подряд в сезоне. Команда до сих пор не одержала ни одной победы и находится на последнем месте в таблице.