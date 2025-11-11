0

Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»

Главный тренер «Самары» отметил влияние Алексея Шведа на игру казанской команды.

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал выездное поражения от УНИКСа со счетом 67:99.

«Начну с возвращения Алексея Шведа в российский баскетбол. Он – украшение нападения любой команды. Хорошо, что УНИКС так отреагировал. Понятно, что казанцы столкнулись с чередой травм, но тем не менее. Алексей – это тот игрок, который позволил им атаковать с первого пик-н-ролла.

Конечно, основная угроза УНИКСа – это «краска»: Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм. Мы к этому готовились. Изучали видео, смотрели, что они творят с другими командами. Рейнольдс забивает мячи через двоих, троих игроков, ведь его сложно остановить даже командам более высокого уровня, чем мы. Понимаете, после игры я даже сказал ему: «Не знаю, как я могу тебя остановить?…» – поделился Коновалов.

Поражение от казанцев стало для «Самары» уже 11-м подряд в сезоне. Команда до сих пор не одержала ни одной победы и находится на последнем месте в таблице.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
Джален Рейнольдс
Маркус Бингэм
logoУНИКС
logoВладислав Коновалов
logoАлексей Швед
logoСамара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 30 очков Маркуса Бингэма помогли УНИКСу разгромить «Самару»
сегодня, 17:52
Майк Мур перейдет в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)
сегодня, 17:29
Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»
сегодня, 15:49
Главные новости
Евролига. Рывок 22:0 не спас «Монако» от поражения «Партизану», «Париж» проиграл «Панатинаикосу» и другие результаты
сегодня, 21:41
НБА. «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
сегодня, 21:20
Алекс Карузо: «Угроза броска Стефа Карри – одно из величайших орудий нашего поколения»
сегодня, 21:14
В «Орландо» нарастает напряжение между Паоло Банкеро и Джамалом Мозли
сегодня, 20:48
Эл Хорфорд пропустит матч с «Оклахомой»
сегодня, 20:15
В «Клипперс» есть опасения, что Брэдли Бил выбыл на продолжительное время из-за травмы бедра
сегодня, 19:56
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Бостоном» из-за боли в правом колене
сегодня, 19:31
«Сакраменто» готовится к полномасштабной перестройке (Дэйв Кармайкл)
сегодня, 18:48
Эргин Атаман назвал свой вариант стартовой пятерки «сборной Мира» на Матч всех звезд НБА-2026
сегодня, 18:24
Единая лига ВТБ. 30 очков Маркуса Бингэма помогли УНИКСу разгромить «Самару»
сегодня, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом
сегодня, 21:31
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
сегодня, 20:52
Winline Basket Cup. «Уралмаш» обыграл «Игокеа» в овертайме
сегодня, 20:25
Сербский скаут Марин Седлачек: «Я ожидал, что Зоран Лукич примет предложение более статусного клуба, чем «Ираклис»
сегодня, 19:05
Майк Мур перейдет в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)
сегодня, 17:29
Би Джей Джонсон официально вернулся в «Локомотив-Кубань»
сегодня, 15:49
Ахмет Чаки стал новым главным тренером «Бурсаспора»
сегодня, 15:02
Зак Ледэй пропустит матчи с «Виллербаном» и «Олимпиакосом»
сегодня, 14:03
Чемпионат Франции. «Булазак» примет «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 12:20
Нико Харрисон с каменным лицом слушал скандирование «Увольте Нико!»
сегодня, 11:37Видео