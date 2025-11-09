Болельщики в Атланте скандировали «Нико» и «Отвергнут «Далласом» перед штрафными Дончича. Словенец смазал оба

Болельщики в Атланте напомнили Дончичу о грустном.

Зрители на арене в Атланте скандировали «Нико» и «Отвергнут «Далласом » перед штрафными суперзвезды «Лейкерс » Луки Дончича . Словенец смазал обе попытки.

«Хоукс» добились крупной победы – 122:102. На счету защитника 22 очка и 11 передач при 7/17 с игры и 4/6 с линии.