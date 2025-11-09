Болельщики в Атланте скандировали «Нико» и «Отвергнут «Далласом» перед штрафными Дончича. Словенец смазал оба
Болельщики в Атланте напомнили Дончичу о грустном.
Зрители на арене в Атланте скандировали «Нико» и «Отвергнут «Далласом» перед штрафными суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича. Словенец смазал обе попытки.
«Хоукс» добились крупной победы – 122:102. На счету защитника 22 очка и 11 передач при 7/17 с игры и 4/6 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
