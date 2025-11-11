0

Майк Мур перейдет в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)

«Локомотив-Кубань» подпишет форварда Майка Мура.

31-летний форвард Майк Мур продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань», об этом сообщает Telegram-канал «Перехват».

Сезон-2025/26 Мур начал в турецком «Каршияке». Неудачный старт команды (1-6) и ограничение ФИБА на входящие трансферы вынуждают клуб предпринимать шаги для исправления ситуации. Выкуп Мура за 200 000 долларов от «Локо» может помочь «Каршияке» улучшить финансовое положение.

В текущем сезоне чемпионата Турции 31-летний форвард провел 8 матчей, в среднем набирая 13,1 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи за игру.

Источник: Telegram-канал «Перехват»
