  • «Вместо того чтобы просиживать штаны на трибуне – спустись и тренируй». Кармело Энтони ответил на критику Фила Джексона
7

Кармело Энтони эмоционально ответил на критику со стороны Фила Джексона.

«Я боролся за команду. За каждого из своих партнеров. Ни один из них не скажет, что я не стоял за него горой. Я был тем, кто говорил: «Давайте просто попробуем. Черт с ним. Мы все равно не хотим играть в это дерьмо, но давайте поверим и посмотрим, что получится».

А потом мы выигрываем 30 игр, и я становлюсь плохим парнем? Это безумие. Я сидел в вашем офисе – с зажженными свечами, у нас были эти дзен-моменты. А теперь вы хотите нести какую-то чушь? Именно поэтому молодое поколение не уважает некоторых из старших парней. Есть разрыв. Просто делай свое дело, Фил. Ты знаешь, что произошло.

Ты должен был тренировать. Вместо того чтобы просиживать штаны на трибуне – спустись и тренируй. Хочешь преподавать треугольное нападение? Приходи и научи. Но эта команда не была достаточно хороша для вас, чтобы спуститься и тренировать, потому что вы не тренируете дерьмовые команды. Я знаю игру. Я понимаю, что происходит», – заявил Энтони в своем подкасте.

«Не хочу, чтобы Кармело возвращался в команду». Фил Джексон назвал конфликт с Энтони одной из главных причин своего неудачного периода в «Никс»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony
